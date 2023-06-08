Власть 08 июня 2023, 13:25 Песков заявил о подготовке Кремля к прямой линии с президентом Песков: Кремль потихоньку готовится к прямой линии с Путиным, сроки скажут позднее РИА «Новости»

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Кремль уже начал подготовку к прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Однако точных сроков пока нет, о дате объявят позже. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Что касается прямой линии, мы говорили, что как только определимся, мы тоже заявим о сроках. Никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что общественность проинформируют о прямой линии, как только для этого придет время. По его словам, Путин своевременно объявит о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.

Ранее СМИ писали, что прямая линия с президентом может пройти в ноябре или декабре 2023 года. Последнее мероприятие в этом формате состоялось в 2021 году, в прошлом — прямую линию сначала откладывали, а потом и вовсе отменили.