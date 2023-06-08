Мир 08 июня 2023, 13:16 «На воре и шапка горит». Лукашенко указал на причастность Украины к подрыву Каховской ГЭС Лукашенко заявил, что Украина первой заговорила о подрыве Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Украинские власти взорвали Каховскую ГЭС для скорытия своих потерь при контрнаступлении. На виновность киевского режима указывает и то, что именно он первым заговорил о катастрофе. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с секретарями советов безопасности стран ОДКБ. Его слова передало БелТА.

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?» — спросил он.

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Лукашенко добавил, что Украине необходимо было скрыть три дня своего контрнаступления, во время которого она потеряла свыше двух тысяч человек и 200 бронемашин.

«Поэтому — Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно», — отметил он.

Белорусский лидер обратил внимание на осторожные комментарии США. Белый дом сразу же заявил, что не знает, кто стоит за разрушением Каховской ГЭС.

Ранее Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине. По его словам, сейчас не время искать виноватых.