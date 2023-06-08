Мир 08 июня 2023, 10:32 Сейчас не время искать причину конфликта на Украине — Лукашенко Лукашенко: не время искать причину конфликта на Украине, нужно его остановить РИА «Новости»

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Сейчас необходимо остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал на встрече с секретарями советов безопасности стран — членов ОДКБ, сообщило БелТА.

«Как человек уже опытный, хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины», — сказал политик.

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По словам Лукашенко, рано или поздно можно будет начать говорить о причинах случившегося. Но сейчас важнейшим вопросом является остановка этого конфликта, подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии отмечал, что украинский вопрос следовало решить еще в 2014–2015 году. Тогда Украина еще была готова к мирному урегулированию, пояснял политик.

«Наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности», — выразил уверенность Лукашенко