Кремль оценил меры по стабилизации цен в России

Меры, принятые правительством России для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, Кремль посчитал эффективными. Профильное ведомство, по словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, регулярно отслеживает цены на продукты.

«Вы знаете, что по поручению президента правительством приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг», — заявил Песков РИА «Новости», говоря о возможности расширения списка продуктов, цены на которые будут регулироваться.

Он отметил, что профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменения конъюнктуры. Но, по словам Пескова, ситуация не статична, в том числе и на мировом рынке, а также существуют сезонные колебания.

«Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры», — добавил Песков.

На вопрос журналистов о расширении административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, например, макаронные изделия и зерно, пресс-секретарь президента отметил, что это будет зависеть от конкретной ситуации.

Ранее Минсельхоз, как сообщал сайт RT, поручил регионам контролировать цены на макаронные изделия, зерно, яйца и картофель.