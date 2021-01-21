Минсельхоз призвал регионы сдерживать цены на макаронные изделия

Правительство России может установить предельную стоимость на зерно и макаронные изделия. В январе цены на пшеницу повысились на 3,5%, а на макароны — на 8%.

Если стоимость данной продукции продолжит расти, то, по информации «Коммерсанта», правительство будет вынуждено урегулировать цены, как это было с подсолнечным маслом и сахаром.

Минсельхоз не устраивает, что производители зерна специально сдерживают отгрузку в ожидании повышения цен. В ведомстве отметили, что пока региональным властям рекомендовано обсудить с производителями продовольствия вопросы сдерживания цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не видит юридических оснований для ограничения цен на зерно.

«Если государство собирается командно-административными методами загонять участников рынка в какие-то соглашения, аналогичные тем, что есть на рынке сахара и подсолнечного масла, то сделать это будет весьма непросто. В отличие от сахарного рынка и продуктового ритейла, где действует небольшое количество крупных игроков, на зерновом рынке работает около сотни тысяч участников», — отметил он.

Эксперт сомневается, что призывы властей как-то окажут влияние на участников рынка. При этом он считает, что цены на зерно в ближайшее время существенно снизятся из-за пошлин.