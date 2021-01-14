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    14 января 2021, 15:02

    Эксперт раскритиковал соглашение о регулировании цен на масло

    Дарья Морозова

    Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал о недоработке соглашения о регулировании цен. Об этом сообщила НСН.
    Эксперт раскритиковал соглашение о регулировании цен на масло

    Он объяснил, что нет дефицита сахара и подсолнечного масла. Есть проблемы с доставкой у компаний средних размеров. Карпов уточнил, что большие компании заказывают товар напрямую у поставщиков, а маленькие закупаются на базах.

    Средние компании делают заказ через дистрибьютеров, которые не вошли в это соглашение. В результате, теперь они вынуждены обеспечивать себе доставку товаров самостоятельно.

    «Идею госрегулирования цен на товары первой необходимости без участия государства в цепочке ценообразования я считаю негативной. При формировании рыночной экономики формирование цены на товар государством абсолютно нецелесообразно, так как государство не приложило никакого труда для ценообразования этого продукта», — добавил Карпов.

    Также он уточнил, что соглашение имеет недоработки, так как принималось очень быстро. В результате не были учтены некоторые нюансы.