Эксперт раскритиковал соглашение о регулировании цен на масло

Он объяснил, что нет дефицита сахара и подсолнечного масла. Есть проблемы с доставкой у компаний средних размеров. Карпов уточнил, что большие компании заказывают товар напрямую у поставщиков, а маленькие закупаются на базах.

Средние компании делают заказ через дистрибьютеров, которые не вошли в это соглашение. В результате, теперь они вынуждены обеспечивать себе доставку товаров самостоятельно.

«Идею госрегулирования цен на товары первой необходимости без участия государства в цепочке ценообразования я считаю негативной. При формировании рыночной экономики формирование цены на товар государством абсолютно нецелесообразно, так как государство не приложило никакого труда для ценообразования этого продукта», — добавил Карпов.

Также он уточнил, что соглашение имеет недоработки, так как принималось очень быстро. В результате не были учтены некоторые нюансы.