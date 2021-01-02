Россиянам предсказали рост цен в 2021 году

Когда в стране были сняты коронавирусные ограничения, годовая инфляция в июле была до 3,4%, а уже в ноябре темпы роста цен достигли 4,4%. Инфляция стала меняться из-за цен на продукты. В результате правительство заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, а также ввело квоты на экспорт зерновых культур и повысило пошлины на подсолнечник.

Минэкономразвития прогнозирует в этом году рост цен на 3,7%. Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию в пределах 4,6–4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5–4%.

«Повышенная относительно целевой инфляции, вероятно, сохранится на несколько первых месяцев 2021 года, затем замедлится в годовом выражении. <…> В течение года фактор переноса валютного курса будет играть существенно меньшую роль, чем в этом году», — рассказал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Он отметил, что в этому году будут важнее потребительское поведение населения и внешние цены на продовольствие.