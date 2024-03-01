Власть 01 марта 2024, 13:02 Кремль назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом развития России Песков: послание Путина к ФС нужно воспринимать как его предвыборную программу РИА «Новости»

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Послание президента России Федеральному собранию можно воспринимать как предвыборную программу Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это самый квалифицированный прогноз развития страны на ближайшие годы. Об этом сообщили «Известия».

«Послание оценивается высоко, послание абсолютно конкретно, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь, как страна следующие шесть лет будет развиваться», — сказал он.

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Песков заявил, что озвученное 29 февраля послание можно воспринимать как предвыборную программу Владимира Путина. Он заметил, что президент знает, что и с чьим участием делать для реализации намеченных планов.

Комментируя содержание обращения главы государства, официальный представитель Кремля назвал его мировоззрением на ближайшие шесть лет, самым квалифицированным прогнозом развития России.

Оглашение послания длилось более двух часов, Владимир Путин побил рекорд его продолжительности. «360» вел текстовую трансляцию выступления президента.