29 февраля 2024, 11:41
Путин огласит послание Федеральному собранию и как кандидат в президенты — Песков
Песков: Путин огласит послание и как кандидат в президенты
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Во многом это будет его программа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. С таким заявлением он выступил перед началом мероприятия в Гостином Дворе, сообщило РИА «Новости».
Он обратил внимание, что президент России никогда не сыплет пустыми обещаниями. Любые его планы тщательно продуманы, добавил пресс-секретарь главы государства.
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Сегодняшнее послание Федерального собранию — уже 19-е по счету. Выступление главы государства начнется в полдень. В рамках речи Путин поставит задачи на ближайшие шесть лет, то есть до 2030 года.
На текстом послания глава государства работал самостоятельно. Во время подготовки он провел десятки встреч.
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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