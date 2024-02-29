Общество 29 февраля 2024, 11:41 Путин огласит послание Федеральному собранию и как кандидат в президенты — Песков Песков: Путин огласит послание и как кандидат в президенты РИА «Новости»

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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Во многом это будет его программа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. С таким заявлением он выступил перед началом мероприятия в Гостином Дворе, сообщило РИА «Новости».

Он обратил внимание, что президент России никогда не сыплет пустыми обещаниями. Любые его планы тщательно продуманы, добавил пресс-секретарь главы государства.

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Сегодняшнее послание Федерального собранию — уже 19-е по счету. Выступление главы государства начнется в полдень. В рамках речи Путин поставит задачи на ближайшие шесть лет, то есть до 2030 года.

На текстом послания глава государства работал самостоятельно. Во время подготовки он провел десятки встреч.