Общество 29 февраля 2024, 08:00 Трансляция послания Путина Федеральному собранию. Главные тезисы Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин 29 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно даст оценку положению дел в стране, а также определит главные направления внутренней и внешней политики России. «360» ведет текстовую трансляцию события.

09:05 сегодняшнее обращение президента — 19-е по счету. Послание к Федеральному собранию глава государства оглашает каждый год, исключения были только в 2017-м и 2022 году.

Реклама

08:52 своими ожиданиями от послания президента ранее поделилась главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Конечно, мы хотели бы услышать, когда мы возьмем Одессу. Это безусловно. Мы все хотели бы услышать. Я хотела бы услышать, когда и каким образом наши военные не только на фронте, но и везде будут получать достойные деньги, чтобы в армии у нас был отбор лучших, понимаете, лучших», — отметила она в интервью «360».

08.00 Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Выступление начнется в полдень.