Власть 26 мая 2023, 13:22 Кремль анонсировал важный телефонный разговор Путина Пресс-секретарь Песков: президент Путин 26 мая проведет международный телефонный разговор РИА «Новости»

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В рабочий план президента России Владимира Путина на 26 мая включили международный телефонный разговор. Администрация раскроет детали после того, как он состоится. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«На вторую половину дня у президента запланирован международный телефонный разговор», — сказал он.

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Песков не стал называть собеседника главы государства и пообещал раскрыть подробности после того, как звонок состоится. В рабочий план президента на пятницу включили также оперативное совещание с членами Совбеза и встречу с членами «Деловой России».

Комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании обсудить с Владимиром Путиным кризис на Украине, он сказал, что президент открыт к диалогу. Однако такой разговор еще не состоялся и, по словам Пескова, не запланирован.

Владимир Путин 25 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, провел трехсторонние переговоры с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем правительства Армении Николом Пашиняном.