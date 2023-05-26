Мир 26 мая 2023, 08:36 Шольц рассказал о планах поговорить по телефону с Путиным об Украине Канцлер Германии Шольц заявил, что собирается поговорить с Путиным в подходящее время РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. О возможной телефонной беседе он рассказал в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

Шольц отметил, что с момента его последнего разговора с президентом РФ прошло уже достаточно много времени.

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«Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — добавил канцлер.

Он также выразил уверенность, что в конечном итоге между России и украинской стороной должно быть заключено соглашение. Так политик ответил журналистам, поинтересовавшимся, возможна ли смена власти в РФ. Тут же канцлер заметил, что «и в грош не ставит такие спекулятивные вопросы».

В последний раз Кремль сообщал о телефонных переговорах Путина и Шольца 2 декабря 2022 года. Тогда стороны обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. Президент РФ вновь разъяснил принципиальные российские подходы к проведению СВО, а также обратил внимание на деструктивную политику Запада, снабжающих вооружением ВСУ.