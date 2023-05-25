25 мая 2023, 21:46
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС из-за термина «Зангезурский коридор»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщило РИА «Новости». Примирить политиков попытался российский лидер Владимир Путин.
Пашинян выразил несогласие с использованным Алиевым термином «Зангезурский коридор». Армянский премьер указал на то, что эту фразу используют для обоснования территориальных претензий к Армении.
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В ответ на это Алиев отметил, что никаких территориальных претензий в его словах нет. Сам термин, по словам лидера Азербайджана, используют в международной практике.
Также Пашинян и Алиев не сошлись во мнении в вопросе Лачинского коридора. Премьер Армении указал, что он заблокирован, а азербайджанский президент эти сведения отверг.
После этого Путин заявил, что куда важнее имеющаяся принципиальная договоренность по вопросу территориальной целостности. Она, как отметил российский лидер, позволит договориться и по другим аспектам.
Армения
Владимир Путин
Конфликт Азербайджана и Армении
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