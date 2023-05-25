Власть 25 мая 2023, 16:36 Путин высоко оценил сотрудничество стран в рамках ЕАЭС Президент Путин заявил об успешном сотрудничестве стран Евразийского экономического союза РИА «Новости»

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Совместная работа стран Европейского экономического союза (ЕАЭС) оказалась успешной. Это позволило объединению заявить о себе, как самостоятельному и самодостаточному центру будущего многополярного мира. Об этом в своем приветственном слове на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что взаимодействие всех пяти стран основано на принципах взаимной выгоды и соблюдением интересов друг друга в областях экономического роста и улучшения благосостояния жителей.

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«Именно на достижение этих ключевых целей направлены мероприятия, проводимые российским председательством в организациях ЕАЭС в текущем году. При этом мы совместно будем стремиться к тому, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что пока лидером по росту внутреннего валового продукта осталась Армения, чей показатель достиг 12%.

Глава государства подчеркнул, что Россия высоко ценит партнерские отношения со всеми участниками союза и продолжит сотрудничество на принципах взаимного уважения интересов.

Путин предложил участникам обменяться мнениями по основным вопросам, а после перейти к расширенному составу заседания, в которых примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Российский лидер пояснил, что у коллеги сейчас серьезная работа внутри страны, поэтому лично он приехать не смог. Также по видеосвязи участие в заседании примут приглашенный президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.