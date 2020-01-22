Краснова утвердили в Совфеде на должность генпрокурора России

Сенаторы единогласно поддержали назначение замглавы СК Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. За его кандидатуру отдали 163 голоса.

После утверждения своей кандидатуры Краснов отметил, что в свете ожидаемых масштабных преобразований в стране возрастает роль прокуратуры.

«Среди наиболее важных (задач — прим. ред.) — защита трудовых прав, в частности, права на труд, права вознаграждения за труд, на охрану здоровья и медицинскую помощь», — приводит его заявление РИА «Новости».

Он также добавил, что защита детей, ветеранов, инвалидов и пенсионеров относится к вопросам, требующим не меньшего внимания.

По словам Краснова, Генпрокуратуре будет необходимо создать «превентивные меры», чтобы обеспечить прозрачность расходов средств государства. Такой шаг позволит бороться с хищениями. Кроме того, прокуратуре нужно модернизировать работу и внедрить информационные технологии для ускорения обработки обращений и избежания бумажной волокиты.

20 января 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора. Ранее этот пост занимал Юрий Чайка, которого освободили от должности.

Краснов в апреле 2016 года стал зампредседателя СК России Александра Бастрыкина и курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел, а также главное следственное управление. За годы своей работы он расследовал такие громкие дела, как убийство Немцова и покушение на Чубайса. Подробнее про работу Краснова можно прочитать в материале «360».