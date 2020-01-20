Предложение назначить генпрокурором человека из СК объяснили конкуренцией между ведомствами

Президент Владимир Путин мог предложить кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост нового генпрокурора, чтобы уменьшить противостояние Следственного комитета и Генпрокуратуры. Такое мнение в разговоре с «360» высказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Это желание преодолеть антагонизм между Генпрокуратурой и СК. Они конкуренты. Есть желание, чтобы они работали согласовано. Понятно, что целиком противоречия снять не удастся, но частично хотя бы… Потому что сейчас генпрокурор будет из Следственного комитета Алексей Макарин.

Политолог считает, что такое решение принято также из желания омолодить кадровый состав Генпрокуратуры. Юрию Чайке — 68 лет, его потенциальному приемнику Краснову — 44 года. Макарин отметил, что отставка, по-видимому, была неожиданной, потому что раньше не слышал никаких слухов об уходе Чайки. При этом собеседник «360» затруднился делать какие-либо прогнозы о будущих перестановках.

«Посмотрим сейчас, как будет правительство формироваться. Премьер-министр сейчас должен представить список членов правительства», — заключил Алексей Макарин.

В понедельник, 20 января, стало известно, что Юрий Чайка больше не будет занимать кресло генпрокурора. На его место Владимир Путин предложил поставить замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.