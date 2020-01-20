Игорь Краснов готовится стать новым генпрокурором России. Он расследовал покушение на Чубайса и убийство Немцова

Игорь Краснов — генерал-лейтенант юстиции, следователь и криминалист. Именно его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин на пост нового генерального прокурора страны. Чем известен Краснов и какие дела он расследовал — в материале «360».

Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. Получил высшее образование в Поморском государственном университете имени Ломоносова, после чего начал работать в прокуратуре.

В 2006 году он стал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры, а через год перешел в Следственный комитет — на должность старшего следователя. На этом посту Краснов занимался особо важными делами. Работал при председателе СК Александре Бастрыкине, а в апреле 2016 года стал его заместителем.

До недавнего времени Краснов курировал главное управление по расследованию особо важных дел, а также главное следственное управление.

20 января 2020 года президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на должность генерального прокурора на рассмотрение Совета Федерации. Ранее этот пост занимал Юрий Чайка, который теперь переходит на другую работу. Чайка был генеральным прокурором России с 2006 года. До этого он был членом Совета безопасности, а также занимал пост министра юстиции страны.

Резонансные дела Краснова

За время своей работы Краснов занимался расследованием нескольких громких дел. В их число вошли убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, а также убийство Бориса Немцова и хищение денег при строительстве космодрома «Восточный».

Одним из первых резонансных дел Краснова стало покушение на главу «Роснано» Анатолия Чубайса. В марте 2005 года он проезжал на машине рядом с подмосковным поселком Жаворонки, когда сработало взрывное устройство. Затем автомобиль начали расстреливать из автоматов. К счастью, авто было бронированное, поэтому никто не пострадал.

Обвинения в покушении на убийство были предъявлены отставному полковнику ГРУ Владимир Квачкову, а также бывшим десантникам Роберту Яшину и Александру Найденову. Через несколько лет их оправдали.

В 2009-м Краснов начал расследование еще одного громкого уголовного дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. 19 января молодые люди шли мимо одного из домов на Пречистенке. Убийца выстрелил в голову правозащитнику, который скончался на месте, а затем ранил журналистку. Бабурова умерла в тот же день в больнице.

В убийстве Маркелова и Бабуровой признали виновным участника Боевой организации русских националистов (БОРН) Никиту Тихонова и его сожительницу Евгению Хасис. Первый получил пожизненный срок, а девушку приговорили к 18 годам лишения свободы.

Хищения денег при строительстве космодрома «Восточный» также не прошли мимо Краснова. Он занимался расследованием с 2014 по 2015 год. Строительство первого стартового комплекса космодрома началось в 2012-м и сопровождалось коррупционными скандалами. Всего было возбуждено более 140 уголовных дел, некоторые из которых расследуют до сих пор.

Зимой 2015-го Краснов возглавил следственную группу, занимавшуюся расследованием убийства политика Бориса Немцова. Сопредседателя партии РПР-ПАРНАС застрелили в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту. Немцов скончался на месте через две минуты из-за полученных ранений в голову и жизненно важные органы.

По факту убийства следователи возбудили два уголовных дела. Были задержаны пять подозреваемых, которые получили 15 миллионов рублей за преступление. Заказчиков убийства так и не нашли, а предполагаемого организатора объявили в международный розыск.

Кроме этих дел, Краснов занимался расследованиями убийств судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, а также выяснял обстоятельства преступлений «белгородского стрелка» Сергея Помазуна и многих других.