Чайку сняли с должности генпрокурора РФ

Против освобождения Чайки от должности высказался один сенатор, уточнил ТАСС. Еще один не стал выражать свое мнение и воздержался от голосования.

Благодарность за многолетнюю работу и сотрудничество с верхней палатой парламента чиновнику выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Ваша работа на высоком, крайне важном, ответственном посту генерального прокурора в течение почти 14 лет стала важной вехой в развитии главного надзорного ведомства страны», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что прокуратура завоевала «непререкаемый авторитет», а эффективность ее работы невозможно подвергнуть сомнению.

О том, что Юрий Чайка покинет свою должность, стало известно 20 января. Вместо него Генпрокуратуру может возглавить замглавы СК Игорь Краснов: кандидатуру в Совфед внес президент России Владимир Путин.

Позже глава государства предложил Чайке пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.