    22 января 2020, 11:25

    Чайку сняли с должности генпрокурора РФ

    Александра Ломейко

    Юрий Чайка, который с 2006 года занимал должность генерального прокурора России, освобожден от своей должности. Его отставку утвердили сенаторы. Заседание Совета Федерации состоялось 22 января, уточнил сайт RT. Парламентарии проголосовали за решение.

    Против освобождения Чайки от должности высказался один сенатор, уточнил ТАСС. Еще один не стал выражать свое мнение и воздержался от голосования.

    Благодарность за многолетнюю работу и сотрудничество с верхней палатой парламента чиновнику выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

    «Ваша работа на высоком, крайне важном, ответственном посту генерального прокурора в течение почти 14 лет стала важной вехой в развитии главного надзорного ведомства страны», — подчеркнула она.

    Матвиенко добавила, что прокуратура завоевала «непререкаемый авторитет», а эффективность ее работы невозможно подвергнуть сомнению.

    О том, что Юрий Чайка покинет свою должность, стало известно 20 января. Вместо него Генпрокуратуру может возглавить замглавы СК Игорь Краснов: кандидатуру в Совфед внес президент России Владимир Путин.

    Позже глава государства предложил Чайке пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.