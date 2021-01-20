Вопрос о выдаче вакцинированным россиянам сертификатов для выезда за рубеж рассмотрят в правительстве

Во время беседы с агентством омбудсмен назвала ковидные паспорта нужным условием борьбы с пандемией коронавируса, но заострила внимание на соблюдении прав людей, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.

«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, антиковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — отметила Москалькова.

Накануне стало известно, что в Башкирии с 5 февраля начнут называть так называемые ковидные паспорта — документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей пока нет единого мнения насчет повсеместного введения таких паспортов. Он отметил, что сама тема необходимости оформления подобных документов всплыла в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии 2019-nCoV в других странах.

По данным опроса, 59% россиян выступили против ковидных паспортов. 29% респондентов затруднились как-либо прокомментировать эту идею.