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    20 января 2021, 10:42

    Вопрос о выдаче вакцинированным россиянам сертификатов для выезда за рубеж рассмотрят в правительстве

    Андрей Иванов

    Правительство сейчас работает над вопросом о выдаче россиянам сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые позволят выезжать за границу. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
    Вопрос о выдаче вакцинированным россиянам сертификатов для выезда за рубеж рассмотрят в правительстве

    Во время беседы с агентством омбудсмен назвала ковидные паспорта нужным условием борьбы с пандемией коронавируса, но заострила внимание на соблюдении прав людей, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.

    «Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, антиковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — отметила Москалькова.

    Накануне стало известно, что в Башкирии с 5 февраля начнут называть так называемые ковидные паспорта — документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей пока нет единого мнения насчет повсеместного введения таких паспортов. Он отметил, что сама тема необходимости оформления подобных документов всплыла в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии 2019-nCoV в других странах.

    По данным опроса, 59% россиян выступили против ковидных паспортов. 29% респондентов затруднились как-либо прокомментировать эту идею.