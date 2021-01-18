Башкирия первой в России начнет вводить антиковидные паспорта

Башкирия с 5 февраля вводит антиковидные паспорта. Документы будут выдавать тем, у кого есть антитела. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

«С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией — антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать те, кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался», — сказал он на оперативном совещании в региональном правительстве. Его процитировал ТАСС.

По его словам, это позволит снять множество ограничений. Если жители старше 65 лет, которые по правилам должны находиться в самоизоляции, уже переболели, то при наличии паспорта они смогут выходить на улицу.

Паспорт позволит получить смягчение в рамках режима повышенной готовности, который был введен из-за пандемии. Людям с антиковидными документами могут разрешить посещение общественных мест, массовых культурных или спортивных мероприятий, фитнес-клубов или других учреждений.

Наличие антител будут регистрировать в системе Минздрава, информация «потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефон о QR-коде, это и есть антиковидный паспорт», отметил Хабиров.

Код можно сохранить в смартфоне или распечатать с сайта. Тест на антитела можно сдать в любой поликлинике республики.

Таким образом, Башкирия станет первым регионом России, который введет антиковидный паспорт. В начале января Роспотребнадзор заявил, что вопрос о снятии ограничений для сделавших прививку от коронавируса пока обсуждается.