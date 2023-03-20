Мир 20 марта 2023, 20:58 Оркестр, люксовый отель, стерлядь, но без хлеба с солью. Как встретили Си в Москве «360» рассказал подробности поездки Си Цзиньпина в Россию Си Цзиньпин в Москве / РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретились за ужином, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух государств и важнейшие геополитические вызовы. Завтра и послезавтра переговоры продолжатся в официальном формате. Самые интересные подробности о том, как китайского лидера встретили в Москве, — в материале «360».

На высшем уровне, но скромно

За визитом Си в Россию без преувеличения наблюдает весь мир. Только на сервисе Flightradar, который позволяет в реальном времени узнавать о передвижении самолетов по всему земному шару, за полетом китайского борта номер один наблюдали более 100 тысяч человек.

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Тем временем в столичном аэропорту Внуково толпа журналистов ожидала визита высокого гостя, для встречи которого уже все было готово — и делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, и военный оркестр.

При этом, например, не оказалось традиционного хлеба с солью. От «отягощающих протокольных штучек» отказались по просьбе китайской стороны, сообщил «МК».

После встречи в аэропорту делегация направилась в город — с ветерком и без пробок. По дороге председатель КНР, сидя в салоне автомобиля класса люкс марки Hongqi, мог заметить баннеры, которые для него подготовила инициативная группа из Союза китайских предпринимателей.

«Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России», — гласили билборды.

Российские СМИ и Telegram-каналы активно следили за передвижениями делегации.

В Москве гостей встречали приветственными плакатами.

Гости остановились в пятизвездочном отеле Soluxe на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы (около станции метро «Ботанический сад»), на территории китайского делового центра «Парк Хуамин».

Номера — естественно, на высшем, президентском уровне. Рядом — традиционный китайский парк.

РИА «Новости»

«Гостиница рассчитана на 340 номеров, включая президентский люкс „Хуамин“ общей площадью 373 квадратных метра. При строительстве отеля были использованы натуральные материалы, такие как мрамор, гранит, кварц, натуральное дерево и хрусталь», — писал РБК об отеле после его открытия в конце сентября прошлого года.

Меню неформального ужина опубликовал журналист Павел Зарубин. Лидерам двух ядерных держав кремлевские повара предложили закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уху из стерляди, щербет из граната, десерт «Павлова», печорскую нельму с овощами или оленину с вишневым соусом.

От российских десертов председатель КНР точно не откажется. Во всяком случае, он и его семья известны как большие любители российского мороженого.

Сопровождающие лица и персонал тем временем шиковать в столице не стали. Скромно обошлись… фастфудом: в соцсетях появились видео того, как к отелю привозят множество пакетов из KFC и «Вкусно — и точка».

Что Си Цзиньпин подарит Путину во время своего визита (и наоборот) — пока не ясно. Но в Сети уже полно слухов на эту тему.

Журналисты даже попросили нейросеть ChatGPT угадать подарок: искусственный интеллект предположил, что это может быть сервиз или модель спутника.

Си и Путин во время встречи в Кремле, 20 марта 2023 года / РИА «Новости»

На самом деле Си Цзиньпину не занимать оригинальности: ранее он дарил российскому лидеру и живых панд, и китайский народный музыкальный инструмент — чжучжэнский гуцинь.

Владимир Путин отвечал не менее интересно: например, в 2018-м он приготовил для Си русскую баню, а на встречу привез ее часть — бревно 200-летнего алтайского кедра.