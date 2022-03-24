Комитет Красного Креста: РФ 8 лет помогала гуманитарной работе на Украине
Президент Международного комитета Красного Креста Маурер поблагодарил Россию за 8 лет гуманитарной работы на Украине
Россия на протяжении всего внутриукраинского конфликта помогала гуманитарной работе Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил президент организации Петер Маурер во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 марта.
«Все эти восемь лет мы могли рассчитывать на поддержку Российской Федерации в том, что касается защиты украинского населения по средствам гуманитарной деятельности», — процитировал Маурера ТАСС.
Президент МККК поблагодарил Россию за сотрудничество.
Ранее, 16 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Россия создает все условия для беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи на освобожденных территориях Украины. Мизинцев отметил, что для «забытых и преданных» собственной властью украинцев эта помощь остается «практически единственной возможностью выжить».
Кроме того, Россия продолжает принимать беженцев. Люди, эвакуированные в Ростов из Мариуполя, рассказали, что находились под обстрелами, ночевали в подвалах и уже прощались с жизнью. Многие потеряли жилье и документы, а кто-то и родственников.
А число беженцев из Донбасса в России к 24 марта превысило 402 тысячи.