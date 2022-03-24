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    24 марта 2022, 13:10

    Комитет Красного Креста: РФ 8 лет помогала гуманитарной работе на Украине

    Президент Международного комитета Красного Креста Маурер поблагодарил Россию за 8 лет гуманитарной работы на Украине

    Оксана Кириллова

    Россия на протяжении всего внутриукраинского конфликта помогала гуманитарной работе Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил президент организации Петер Маурер во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 марта.

    «Все эти восемь лет мы могли рассчитывать на поддержку Российской Федерации в том, что касается защиты украинского населения по средствам гуманитарной деятельности», — процитировал Маурера ТАСС.

    Президент МККК поблагодарил Россию за сотрудничество.

    Ранее, 16 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Россия создает все условия для беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи на освобожденных территориях Украины. Мизинцев отметил, что для «забытых и преданных» собственной властью украинцев эта помощь остается «практически единственной возможностью выжить».

    Кроме того, Россия продолжает принимать беженцев. Люди, эвакуированные в Ростов из Мариуполя, рассказали, что находились под обстрелами, ночевали в подвалах и уже прощались с жизнью. Многие потеряли жилье и документы, а кто-то и родственников.

    А число беженцев из Донбасса в России к 24 марта превысило 402 тысячи.