«Мы уже прощались с жизнью». Беженцы из Мариуполя рассказали главе ООН о пережитом ужасе

Делегация ООН побывала в Ростове и проверила, как разместились беженцы из Мариуполя. Эвакуированные описали главе делегации Кариму Атасси невыносимые условия, в которых оказались дома. Видео с рассказами жителей телеканал «Звезда» опубликовал в Telegram.

По словам мариупольцев, националисты размещают военную технику в жилых домах, стреляют по мирным жителям и используют их как живой щит. Многие люди лишились домов, документов, а кто-то — и близких людей.

Беженка Надежда Макмак, плача, рассказала, что двоих ее родственников придавило плитой в подвале, где они прятались от обстрелов. Под ней также остались и сумки с документами.

«Мирных жителей просто уничтожали, как пушечное мясо», — добавила женщина.

Другая беженка вместе с матерью и сыном больше суток пыталась выбраться из города. По ее словам, помогли российские военные.

«Националисты прятались в спальных районах, между домами. Нас они не принимали за своих, они нас люто ненавидят. Мы все у них сепаратисты», — отметила она.

Елена Хохлова бежала из Мариуполя вместе с мужем и грудным ребенком. Она призналась, что перед эвакуацией они «уже прощались с жизнью».

«Мы ночевали в закрытой ванной, было +4 градуса. Я хотела мужа тащить в подвал, а там рядом в дом прилетел осколок, дом сгорел. Как раз над тем подвалом, где мы хотели прятаться. Мы остались в квартире», — сообщила молодая женщина.