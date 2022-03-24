Более 402 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу РФ

Границу с Россией пересекли уже 402 378 беженцев из Донбасса. Об этом журналистам РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Уточнялось, что 84 376 эвакуированных — дети. Среди беженцев — около 126,7 тысячи россиян, 228 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась 18 февраля в связи с обострением ситуации на востоке Украины. В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Часть эвакуированных разместились в пунктах временного проживания. В Подмосковье активно собирают гуманитарную помощь для беженцев. Как отметил 21 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев, передано уже более 200 тонн груза.

Главы минимум шести округов в Подмосковье сообщили о наличии рабочих мест для беженцев на предприятиях. Это Клин, Зарайск, Подольск, Озеры, Пушкино и Волоколамск. В подмосковных пунктах временного размещения беженцев проходят ярмарки вакансий.