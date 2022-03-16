Забытые и преданные властью. Гуманитарная помощь от России поможет украинцам выжить

Предоставляемая Россией гуманитарная помощь на сегодняшний день оказалась единственной возможностью выжить для украинцев на освобожденных территориях страны. Власти Украины про людей попросту забыли.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заметил на брифинге, что российская сторона создает все необходимые условия для беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи всем желающим.

«Для украинцев, забытых и, по сути, преданных собственной властью, российская гуманитарная помощь остается практически единственной возможностью выжить в этих катастрофических условиях», — подчеркнул он.

В Минобороны добавили, что власти украинских городов перепродают гуманитарную помощь, полученную от международных организаций, в частности, от Международного Красного Креста. Мизинцев уточнил, что такие факты подтвердились в Житомире, Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Луцке, Дубно, Владимир-Волынском.