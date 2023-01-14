Власть 14 января 2023, 22:32 «Колол орехи». Захарова высмеяла новости о найденных у Байдена секретных документах Представитель МИД Захарова процитировала Марка Твена из-за секретных документов Байдена YouTube

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Официальный МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале очередную новость о найденных у президента США Джо Байдена секретных документах. Она процитировала Марка Твена, сравнив ситуацию главы Белого дома с сюжетом произведения «Принц и Нищий».

Еще несколько страниц документов под грифом «секретно» нашли в частном доме американского президента в Уилмингтоне. Захарова опубликовала фрагмент произведения Твена, в котором Том признался королю, что не знал, что нечаянно взял государственную печать Англии. Выяснилось, что «герой» «колол ею орехи».

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Дипломат провела аналогию между нищим Томом и американским президентом, который заявил, что не знает, что за секретные документы у него нашли.

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«Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» — написала Захарова.

Ситуация с найденными секретными документами у Байдена стала поводом для иронии со стороны бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена. Он заявил, что обращался с секретными документами деликатнее и хранил их в зашифрованном виде.