Мир 13 января 2023, 00:31 Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже Экс-агент АНБ Сноуден высмеял хранившего в гараже секретные документы президента Байдена РИА «Новости»

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Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, посмеялся в Twitter над главой американской администрации Джо Баденом. Оказалось, что тот хранил секретные документы, в том числе у себя в гараже.

«Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде», — отметил Сноуден.

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В Белом доме произошел скандал после обнаружения в аналитическом центре Байдена ряда секретных материалов. Позднее оказалось, что это не единственные бумаги, представляющие интерес в рамках национальной безопасности. Очередная партия документов хранилась в гараже в городе Уилмингтон.

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В 2013 году Сноуден поделился с газетами Washington Post и Guardian секретной информацией о работе спецслужб США. Выяснилось, что агенты следили за гражданами в интернете. После этого Сноуден был вынужден бежать, он получил убежище в России, а затем стал ее гражданином.