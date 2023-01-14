Мир 14 января 2023, 21:06 Очередную партию секретных документов нашли в доме Байдена Советник президента США: документы с пометкой «секретно» нашли в доме президента Байдена РИА «Новости»

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Несколько страниц документов под грифом «секретно» нашли в частном доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (Делавэр). Об этом в субботу, 14 января, сообщил спецсоветник американского лидера по юридическим вопросам Ричард Саубер. Его заявление опубликовал у себя в соцсетях журналист газеты The Hill Бретт Сэмюэлс.

Саубер отметил, что обладает доступом к секретной информации. Именно поэтому юрист направился в Уилмингтон, чтобы помочь передать Минюсту документы, найденные днем ранее.

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«Когда я передавал сопровождающим меня сотрудникам Минюста, еще пять страниц с пометкой „секретно“ были обнаружены в числе прилагающихся материалов», — рассказал юрист.

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Всего Саубер обнаружил еще шесть страниц документов с пометкой «секретно».

Ранее стало известно, что в офисе Байдена находятся секретные бумаги. Очередную «порцию» подобных документов нашли в гараже. По данным СМИ, в общей сложности у американского президента на утро 14 января обнаружили около 20 документов. Среди засекреченных данных есть информация разведки и материалы с брифингов, в том числе по Украине.