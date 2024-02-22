Власть 22 февраля 2024, 16:29 Колокольцев поздравил высший состав МВД с присвоением спецзваний Колокольцев объявил составу МВД указы о присвоении спецзваний ряду руководителей

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Накануне Дня защитника Отечества министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие. Он объявил о президентских указах по присвоению специальных званий и награждению личного состава, сообщили в пресс-службе МВД.

Колокольцев рассказал, что полицейские во время проведения специальной военной операции вносят свой вклад в защиту интересов страны: борются с терроризмом и экстремизмом, следят за порядком на освобожденных территориях.

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Министр отдельно отметил, что во время президентских выборов, которые пройдут в марте, перед сотрудниками МВД будет стоять важная задача: обеспечение общественной безопасности.

В новых регионах выборы главы государства пройдут впервые. Мы должны приложить все силы для того, чтобы и в них и в целом на территории страны граждане и члены избирательных комиссий были защищены от любых посягательств и провокаций. Владимир Колокольцев

Многие недоброжелатели России хотят дискредитировать выборы в России и активно работают с релокантами. Европарламент используют для координации экстремистской деятельности российских переселенцев. В МИД предупредили, что нарушителей будут привлекать к ответственности за провокации во время голосования.