Выборы 22 февраля 2024, 15:46 ЦРУ и Ми-6 уличили в желании дискредитировать выборы президента России ЦИК: релоканты при поддержке ЦРУ и Ми-6 попытаются сорвать выборы президента РФ РИА «Новости»

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Многие недоброжелатели России хотят дискредитировать выборы и по этой причине активно работают с релокантами. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на выставке-форуме «Россия», сообщило РИА «Новости».

По ее словам, некоторых из уехавших из России граждан финансируют такие зарубежные структуры, как ЦРУ и Ми-6. Памфилова отказалась осуждать всех релокантов, но обратила внимание, что часть из них занимают агрессивную антироссийскую позицию.

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«Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно», — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания предупредил, что релокантов будут привлекать к ответственности за провокации на президентских выборах. По его словам, некоторые проживающие за рубежом российские граждане начали готовиться к провокационным мероприятиям.