20 февраля 2024, 14:10
Релокантов предупредили об ответственности за провокации на выборах
МИД: релокантов привлекут к ответственности за провокации на выборах президента
Россия привлечет релокантов к ответственности в случае провокаций на президентских выборах. Об этом РИА «Новости» сообщил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Он отметил, что проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию релоканты готовятся к проведению провокаций в ходе голосования.
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«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться [к ответственности] в соответствии с российским законодательством», — подчеркнул Аскальдович.
Дипломат добавил, что провокации не исключены в тех государствах, где проживают больше всего релокантов и представителей внесистемной оппозиции.
Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев ранее сообщил, что Европарламент используют для координации экстремистской деятельности российских переселенцев. Депутат подчеркнул, что в ГД замечают все попытки внешних сил повлиять на результаты выборов президента.
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Выборы президента — 2024
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