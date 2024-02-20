Общество 20 февраля 2024, 14:10 Релокантов предупредили об ответственности за провокации на выборах МИД: релокантов привлекут к ответственности за провокации на выборах президента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия привлечет релокантов к ответственности в случае провокаций на президентских выборах. Об этом РИА «Новости» сообщил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Он отметил, что проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию релоканты готовятся к проведению провокаций в ходе голосования.

Реклама

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться [к ответственности] в соответствии с российским законодательством», — подчеркнул Аскальдович.

Дипломат добавил, что провокации не исключены в тех государствах, где проживают больше всего релокантов и представителей внесистемной оппозиции.

Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев ранее сообщил, что Европарламент используют для координации экстремистской деятельности российских переселенцев. Депутат подчеркнул, что в ГД замечают все попытки внешних сил повлиять на результаты выборов президента.