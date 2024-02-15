Власть 15 февраля 2024, 11:41 Европарламент обвинили в координации деятельности релокантов Пискарев: Европарламент координирует экстремистскую деятельность релокантов РИА «Новости»

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Европарламент используют для координации экстремистской деятельности релокантов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. Его процитировали в Telegram-канале комиссии нижней палаты парламента.

«Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент», — указал он.

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По его словам, комиссия Госдумы замечает все попытки «внешних сил» повлиять на результаты выборов президента в России. Он назвал Европарламент ярким примером, так как именно на его площадке ведется координация сил оппозиции РФ, которая переместилась за кордон после начала специальной военной операции.

Именно в ЕП, как уточнил Пискарев, прошла публичная конференция на тему президентских выборов в России. В мероприятии участвовали иноагенты и представители экстремистских организаций, а обсуждали они «стратегии сопротивления», добавил он.

Пискарев ранее уже говорил, что иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России, напомнил RT. Речь идет о попытках распространять фейки и влиять на общественное мнение.