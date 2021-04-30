Канцлер Австрии предложил провести российско-американский саммит в Вене

Президент Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Тот предложил Вену в качестве площадки для российско-американского саммита. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники обсудили актуальные вопросы российско-австрийских отношений, в том числе борьбу с коронавирусом.

Владимир Путин по просьбе австрийского канцлера рассказал о подходах России к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Он отметил, что прежде всего официальному Киеву необходимо в полном объеме выполнить достигнутые Минские соглашения.

В ходе беседы затронули тему Белоруссии и того, что происходит в стране. Президент России отметил, что вмешательство во внутренние дела независимой страны недопустимо.

Себастьян Курц поблагодарил Владимира Путина за приглашение на Петербургский международный экономический форум. Канцлер Австрии подтвердил, что примет участие в основном пленарном заседании по видеосвязи.

Отдельно Курц предложил рассмотреть Вену как место возможной встречи президента России и его американского коллеги в рамках двустороннего саммита, если стороны договорятся о его проведении.

Президент США Джо Байден во время телефонного звонка Владимиру Путину предложил провести двустороннюю встречу для обсуждения нормализации отношений между двумя державами и взаимодействия по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Спустя два дня Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, которые в том числе затронули облигации федерального займа России на первичном рынке. При этом американская сторона отметила, что предложение о проведении саммита остается в силе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом, но окончательных договоренностей о проведении саммита пока нет.