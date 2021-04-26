В Кремле не подтвердили июньскую встречу Путина с Байденом

В Кремле не подтверждают встречу российского президента Владимира Путина с американским Джо Байденом 15–16 июня. Точной даты пока нет, но она может произойти летом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он заявил, что предложение о встрече в июне прозвучало во время телефонного разговора двух президентов, но никаких точных дат и место не называлось.

«Речь идет о летнем периоде, но еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на договоренности», — сказал Песков.

Только после этого, по словам пресс-секретарь, можно назначить время и место встречи.

Ранее СМИ появилась информация, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти во время европейского турне американского президента — 15, 16 июня в Брюсселе.

Ранее Белый дом сообщил, что во время первого европейского турне с 11 по 14 июня Байден посетит Бельгию и Великобританию и примет участие в саммитах G7, НАТО и США — ЕС. Возможно, удостоится аудиенции британской королевы Елизаветы II.