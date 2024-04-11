Власть 11 апреля 2024, 21:31 «Какой-то паноптикум». Путин — о мирной конференции в Швейцарии Путин назвал паноптикумом мирный форум в Швейцарии РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путины выразил удивление, что организаторы мирной конференции в Швейцарии не приглашают к участию Россию, хотя сами говорят, что без нее мира не получится. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — заявил глава государства на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Ранее в Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко. Президент Белорусии заявил, что республика готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, хотя и признал, что на данный момент особенного смысла в таком общении нет.

Путин сообщил белорусскому коллеге, что Россия была вынуждена наносить удары по энергетическому сектору Украины в ответ на аналогичные атаки со стороны ВСУ. При этом, по словам президента, зимой российская армия не наносила таких ударов из гуманитарных соображений.