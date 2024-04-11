11 апреля 2024, 19:41
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле
Президент России Владимир Путин принял в Кремле белорусского коллегу Александра Лукашенко. Главы двух стран начали переговоры, сообщило РИА «Новости».
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 11 апреля. С Путиным он встречается в формате тет-а-тет.
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По данным БелТА, журналистов на беседу президентов пока не пригласили. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, поговорят о сотрудничестве в различных сферах.
«В центре переговоров будет международная и региональная обстановка, координация действий по реагированию на угрозы и вызовы», — отмечало агентство.
Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал кадры приезда Лукашенко в Кремль. Президент Белоруссии пояснил, что в разговоре с Путиным посвятит время вопросам экономики.
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