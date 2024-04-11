Власть 11 апреля 2024, 21:32 Путин назвал вынужденным ответом удар России по энергообъектам Украины РИА «Новости»

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России пришлось ответить на удары Украины по энергообъектам страны. Об этом на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что от таких шагов в зимний период воздерживались.

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать», — сказал российский лидер.

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Путин заметил, что Россия, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносила никаких ударов.

«Не хотели оставлять без энергоснабжения социальные учреждения, больницы», — заявил президент.

Ответные меры приняли только после агрессии со стороны Украины. Российская сторона, обратил внимание Путин, в первую очередь исходит из того, что удары по энергосистеме соседнего государства влияют на украинский оборонно-промышленный комплекс, причем напрямую.

«Если мы перейдем к разговорам о разрешении всех вопросов другими способами, то, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы», — заключил президент.