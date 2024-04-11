Мир 11 апреля 2024, 20:14 Лукашенко напомнил о готовности быть посредником между Россией и Украиной Лукашенко: смысла переговоров между Россией и Украиной нет РИА «Новости»

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Белоруссия при необходимости окажет помощь России в переговорах с Украиной, хотя смысла в них особого нет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Кадры его общения с журналистами опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь», — пообещал Лукашенко.

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Он тут же добавил, что не видит необходимости для России стремиться наладить диалог с украинской стороной. Так президент Белоруссии ответил на вопрос, как выстраивать общение с киевским режимом после теракта в «Крокус Сити Холле». Лукашенко также обратил внимание, с кем в принципе стоит общаться.

«За украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — заметил белорусский президент.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 11 апреля. Он уже начал переговоры с президентом Владимиром Путиным в формате тет-а-тет.