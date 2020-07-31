Кадыров рассказал, как узнал о новом воинском звании

«Я телефон взял. Президент говорит: „Ты сидишь?“ Я отвечаю: „Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою“. Он говорит: „Есть повод“. Зачитал указ и поздравил», — поделился Кадыров.

Кадыров отметил, что получил звание от «великого человека, мудрого политика и самого авторитетного в мире человека». Также в беседе с журналистом глава республики пошутил, что после новостей о новом звании он «попросит больше санкций» от США.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что присвоение Кадырову нового воинского звания произошло, потому что глава Чечни зачастую сам координирует действия силовиков во время задержания террористов.

Санкции в отношении Кадырова и его окружения ввел госсекретарь США Майка Помпео. По его сведениям, глава Чечни имеет отношения к пыткам людей, а также к казням без суда.