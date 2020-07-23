Кадыров стал генерал-майором. Путин зачитал указ по телефону

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал генерал-майором. Новое воинское звание ему присвоил президент России Владимир Путин. Российский лидер по телефону зачитал Кадырову свой указ.

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина. <…> Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Руководитель Чечни добавил, что принял информацию, как и полагается по уставу, — по стойке «смирно». Он подчеркнул, что это «высокая оценка, которая дорогого стоит». Кадыров поблагодарил Путина за звание и за то, что глава государства делает для развития России.

«Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», — добавил лидер Чечни.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о санкциях против Кадырова из-за неких серьезных нарушений прав человека в Чеченской Республике, к которым якобы причастен руководитель региона. После этого Кадыров пригласил Помпео в Чечню, чтобы разобраться, «кто какие права нарушает».