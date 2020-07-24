Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров самостоятельно координирует действия силовых ведомств во время спецопераций проходящих в регионе. Именно поэтому ему присвоили новое звание генерал-майора национальной гвардии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что подразделения национальной гвардии принимают участие при возникновении различных ситуаций, в том числе в ходе борьбы с терроризмом.

«В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность», — привело цитату представителя Кремля РИА «Новости».

В минувший четверг Рамзан Кадыров рассказал, что получил новое звание генерал-майора, которое ему присвоил президент России Владимир Путин. Свой указ российский лидер зачитал главе Чечни по телефону.

По словам Кадырова, он принял информацию, как полагается по уставу, по стойке «смирно». Он поблагодарил президента за присвоение нового звания и за «высокую оценку, которая дорогого стоит». Новым указом Путин также перевел Кадырова из структуры МВД, где он числился ранее, в Росгвардию.