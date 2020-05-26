Кадыров провел заседание оперштаба Чечни. Ранее СМИ сообщали о его лечении в Москве

В ходе заседания руководитель региона заслушал доклады ответственных лиц. По словам Кадырова, эпидемическая ситуация в республике стабильная.

«Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону», — написал он.

Это первое появление Кадырова на публике. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что руководителя республики доставили в московскую больницу с подозрением на заражение коронавирусом.

В правительстве региона неоднократно опровергали эти сведения. В социальных сетях руководителя Чечни постоянно появлялись новые записи.

В частности, в своем Telegram-канале Кадыров поздравил всех мусульман с завершением священного месяца Рамадана и началом празднования Ураза-байрама. Текст сопровождался видео, на котором оператор двигался по центру Грозного и шел в сторону мечети.