Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Благословенный месяц Рамадан завершается в 2020 году 23 мая. «В священной Мекке увидели новую Луну и сообщили всем мусульманам радостную весть о наступлении праздника Ураза-байрам», — написал Кадыров.

По его словам, жители республики достойно выдержали испытание. Под ним глава региона подразумевает распространение коронавируса, которое как раз выпало на Рамадан.

Кадыров рад, что Всевышний Аллах наделил мусульман благом совершать большое количество добрых дел, помогать ближним и нуждающимся людям в священный месяц. В своих молитвах глава Чечни просит мира и благополучия для жителей республики, россиян и для всего мира. Он также попросил Аллаха дать силы для победы над «коварным злом» — COVID-19.

«Поздравляю всех мусульман России с наступившим праздником разговения Ид-аль-Фитр! Пусть Милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны!» — написал Кадыров.

Ураза-байрам — исламский праздник, который мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. Он также известен как Праздник разговения, или Ид-аль-Фитр.

Онлайн-трансляцию главной проповеди из Соборной мечети в Ногинске «360» проведет 24 мая.

Ранее появилась информация, что Кадырова привезли в одну из московских клиник. У него подозревали коронавирус. Однако спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг слухи о болезни главы республики.