Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции

«Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — написал Кадыров в Telegram.

Накануне около посольства Франции в Москве прошел пикет против карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Его участники сожгли несколько фотографий президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Макрон заявил, что намерен ввести контроль за финансированием мечетей во Франции и создать организацию вместе с национальным Союзом мусульман. Она должна будет заняться формированием «просвещенного ислама». Заявления вызывали негодование среди исламских граждан, которые посчитали их оскорбительными.

В минувший четверг в Авиньоне мужчина с ножом напал на сотрудников полиции с криками, прославляющими Аллаха. В этот же день в Ницце еще один вооруженный ножом мужчина ворвался в церковь и напал на прихожан. Его жертвами стали три человека. Власти Франции ввели в стране максимальный уровень террористической опасности.