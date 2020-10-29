Максимальный уровень террористической угрозы объявили во Франции после убийства в Ницце

По всей Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Это случилось после нападений в Ницце и Авиньоне.

Французский премьер Жан Кастекс пообещал, что ответ на случившееся будет быстрым и решительным. Правительство страны показало выступление политика в Нацсобрании Франции в Twitter. В республике введен план по противодействию терроризму Vigipirate. Как сообщило РИА «Новости», президент Эммануэль Макрон 30 октября созовет заседание Совбеза.

Утром 29 октября неизвестный напал на людей в церкви Богоматери в Ницце. Его жертвами стали три человека. По данным СМИ, одну из женщин преступник обезглавил. Полиции удалось его задержать. Уже известно, что речь идет о мужчине, который выкрикивал: «Аллах акбар».

Спустя несколько часов другой исламист попытался с ножом напасть на стражей порядка в Авиньоне. Его застрелили.

Еще один неизвестный ранил охранника во французском консульстве в саудовской Джидде. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на силовые структуры Саудовской Аравии. Нападавшего задержали. Уточняли, что он является «поданным Королевства».