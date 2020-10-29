Мужчина с ножом напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили

По данным Europe 1, мужчина выкрикивал «Аллах Акбар» и хотел убить стражей порядка. Полиция Авиньона подтвердила, что этого человека застрелили.

Это уже вторая атака исламиста на людей во Франции за последние часы. Утром неизвестный убил трех человек в Ницце. Все происходило в церкви. Полиции удалось его задержать.

«Он кричал: „Аллах акбар“, — даже когда ему оказывали медпомощь после задержания… Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

По предварительным данным, преступник обезглавил одну из своих жертв. Эстрози назвал произошедшее терактом. В городе направляются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс. В Ницце после случившегося закрыли все церкви.