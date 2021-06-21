Посол России в США приступил к свои обязанностям

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей. На саммите в Женеве Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении в страны послов.

«20 июня посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщили в Twitter дипмиссии.

Посол России в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в Москву весной. С 21 марта он оставался в российской столице. Через месяц в Вашингтон для консультаций отбыл и американский посол Джон Салливан. Но на уходящей неделе по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве было объявлено о намерении вернуть глав диппредставительств к работе в столицах.

В середине мая численность консульского отдела США в Москве сократилась на 75%. С 12 мая консульские услуги начали предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Посольство прекратило обработку заявок на неиммиграционные визы.