Посол США в России вернулся на родину и похвалил погоду в Москве

Американский посол в России Джон Салливан находится в США. Он заявил, что рад вернуться домой. Также он рассказал о том, что, в четверг в Москве была хорошая погода.

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал Салливан, приземлившись в вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Его процитировало РИА «Новости».

Москва предложила послу отправиться в Вашингтон для консультаций. Госдепартамент подчеркнул, что Салливана не высылали из РФ и не предписывали покинуть страну.

Внешнеполитическое ведомство США придерживается версии, что дипломат улетел из России, чтобы пообщаться с представителями администрации президента и увидеться с семьей. Глава Белого дома Джо Байден попросил Салливана на неопределенное время на посту. Хотя Штаты часто меняют своих послов за границей после смены президента. В Москву посол должен вернуться через несколько недель.

Российско-американские отношения еще больше накалились после того, как США в середине апреля ввели новые санкции против РФ.