Консульский отдел посольства США в Москве сократится на 75%

Численность консульского отдела США в Москве сократится на 75%. Об этом сообщили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что с 12 мая консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Ограничения связаны с запретом на наем иностранных граждан в американское посольство, написал ТАСС.

Кроме того, посольство прекратит обработку заявок не неиммиграционные визы.

На прошлой неделе Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Эту меру в МИД назвали зеркальным ответом на враждебные действия американской стороны. Более того, в МИД заявили, что могут последовать дальнейшие шаги.

До этого США обнародовали новый пакет санкций. Среди ограничений значилась высылка 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне, а также запрет на финансирование госдолга РФ. В МИД решение по российским дипломатам назвали безосновательным.

Из-за дипломатического кризиса посол США в Москве Джон Салливан выехал из России для консультаций с собственным правительством.