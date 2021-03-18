Посол России в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций. Он будет участвовать в обсуждении вопроса выправления российско-американских связей, находящихся в кризисе. Об этом сообщила пресс-служба посольства

«Посол России в США А. И. Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — сообщило посольство России в США.

В заявлении отметили, что причиной сложившейся ситуации стала целенаправленная политика Вашингтона. Власти страны несколько лет сознательно заводили отношения с Москвой в тупик.

«Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — подчеркнуло посольство.

При этом российская сторона выступила за налаживание диалога двух постоянных членов Совбеза ООН. Посольство отметило, что добрые и прагматичные связи между странами отвечают чаяниям жителей и международного сообщества.